Taiwan vai fazer exercício de evacuação devido a ameaça chinesa

Face à preparação para enfrentar um possível ataque da China, Taiwan vai realizar este mês o primeiro exercício de evacuação em larga escala em várias décadas.

Este exercício, que vai contar com a polícia e os funcionários da defesa civil a conduzir pessoas para abrigos antiaéreos durante o momento do exercício, vai abranger diferentes partes do território, que abrigam, no total, três milhões de pessoas.

Num contexto de crescente tensão entre os dois países, com uma crescente intimidação militar chinesa, estes planos marcam uma mudança significativa em relação a edições anteriores do chamado exercício de ataque aéreo de Wan'an, que Taiwan faz anualmente.

China e Taiwan, que tem 23 milhões de habitantes, vivem como dois territórios autónomos desde 1949, altura em que o antigo governo nacionalista chinês se refugiou na ilha, após a derrota na guerra civil frente aos comunistas.

O governo chinês considera Taiwan como parte do seu território e ameaça a reunificação através da força, caso a ilha declare formalmente a independência.