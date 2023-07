Três mortos e dez feridos em ataque bombista no México

Três agentes morreram e dez pessoas ficaram feridas, na noite de terça-feira, num ataque bombista contra a polícia e o Ministério Público no oeste do México, disse o governador do estado de Jalisco.

Funcionários do estado de Jalisco e da polícia "foram alvo de um ataque covarde com engenhos explosivos que causaram, de acordo com um Ministério Público do balanço provisório, a morte de três elementos da polícia municipal e do Ministério Público, bem como dez feridos", explicou o governador Enrique Alfaro, no Twitter.

Esta noche, personal de la @FiscaliaJal y Policía de Tlajomulco sufrió un cobarde ataque con artefactos explosivos, que preliminarmente causaron la muerte de tres compañeros de la policía municipal y de la Fiscalía, así como 10 personas lesionadas.



"Trata-se de um acontecimento sem precedentes que mostra do que são capazes estes grupos de crime organizado. Este ataque representa também um desafio para o Estado mexicano no seu conjunto. O Gabinete de Segurança de Jalisco está em sessão permanente. A Procuradoria Geral da República continuará a informar sobre o andamento das investigações e a confirmação das informações oficiais", acrescenta.