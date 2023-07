Media Capital volta a mostrar interesse na Cofina

O grupo Media Capital voltou a mostrar-se interessado na compra da Cofina Media, dona de títulos como o Correio da Manhã, CMTV, Jornal de Negócios, Sábado e Record. E avalia a Cofina em mais de 75 milhões de euros.

Numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo liderado por Mário Ferreira diz que “mantém o interesse na aquisição de 100% do capital social da Cofina Media, S.A.” e que “assume o compromisso de participar no processo de alienação do referido ativo que venha a ser promovido pela Cofina, SGPS, S.A., organizado em modelo de leilão ou outro, e desde que pautado por regras objetivas e transparentes, mediante a apresentação de uma proposta que atribui à Cofina Media, S.A. um Enterprise Value superior a 75 milhões de euros”.

Esta intenção – que não é a primeira vez que acontece – é avançada numa altura em que a Cofina recebeu proposta de compra feita por quadros da empresa, aos quais se juntam, pelo menos Cristiano Ronaldo.

Em causa está um Management Buy Out (MBO) que está a ser liderado por Luís Santana, atual gestor da Cofina, e o antigo diretor do Correio da Manhã, Octávio Ribeiro. O grupo liderado por Paulo Fernandes até confirmou que já recebeu a proposta subscrita por Ana Dias, Luís Santana e Octávio Ribeiro, aos quais se juntam um conjunto de investidores não identificados. No entanto, depois de muito se especular, sabe-se agora que um desses investidores é Cristiano Ronaldo que será acionista de referência do grupo Cofina e que deverá ficar com uma posição na ordem dos 30%. Pelo que se sabe, o futebolista parece estar entusiasmado com o negócio.

Desde essa altura, a Cofina ficou com cerca de 60 dias para responder a esta proposta e só depois se saberá se mudará de mãos ou não. No entanto, o Nascer do SOL sabe que este tipo de operações nunca são hostis, o que leva a crer que o grupo liderado por Paulo Fernandes poderá dar o ok a este negócio, sendo certo que o dono do grupo sempre esteve aberto a ofertas.

Recorde-se que um Management Buy Out é uma aquisição de uma empresa por parte dos seus gestores. O processo ocorre normalmente quando os gestores da empresa trabalham lá há alguns anos e que devido ao seu conhecimento e experiência, podem ver uma oportunidade de comprar.

Os motivos são diversos, mas podem acontecer quando a empresa está sob ameaça de ser comprada por um concorrente, o que pode ser esse o caso devido ao interesse já mostrado – e agora confirmado – pela Media Capital.