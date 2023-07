Algarve. Mulher morre após indisposição na praia do Canavial

Uma mulher de 51 anos morreu na segunda-feira na praia do Canavial, em Lagos, Algarve, depois de se ter sentido mal.

O alerta foi recebido pelas 15h15, tendo sido ativados para o local o piquete do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos e os elementos do Projeto 'SeaWatch', bem como os elementos da Viatura Médica e Reanimação (VMER) do INEM", explica a Autoridade Marítima Nacional (AMN), em comunicado.

"Por se tratar de uma praia de difícil acesso, foi solicitado o apoio de uma embarcação marítimo-turística que estava nas proximidades, para efetuar o transporte da vítima até ao Porto de Lagos, onde se encontravam os elementos do piquete da Polícia Marítima e do Projeto 'SeaWatch'", diz ainda a nota.

O marido da vítima disse que a sua mulher se queixou de dores fortes no peito, acabando por perder os sentidos, e os serviços de socorro realizaram manobras de reanimação, mas "não foi possível reverter a situação, tendo sido declarado o óbito no local pelo médico da VMER".

O corpo foi transportado pelos Bombeiros Voluntários de Lagos para o Instituto de Medicina Legal de Portimão e o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima, disse ainda a AMN.