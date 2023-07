A Verdade da Mentira

A Democracia é, por definição e ação, um sistema onde a transparência constitui um pilar fundamental, promovido e protegido. A verdade é valorizada e praticada, não por decreto, não por imposição exclusivamente moral, mas pela essência do próprio desenho do sistema. A existência de pesos e contrapesos, a oposição, a imprensa livre e o escrutínio público são, assim, ferramentas essenciais para a resiliência das sociedades democráticas.

Não tenho a ingenuidade de considerar o modelo isento de falhas, mas sei que a censura ou o reescrever da história têm a porta fechada no nosso país.

É por isso um ato de ousadia estéril, o que foi tentado no relatório da CPI. O branqueamento, o “apagar da fotografia” de situações de enorme gravidade, bem como a desresponsabilização de Governo e governantes denunciam uma evidente falta de nobreza de espírito, mas também um profundo desrespeito pela verdade, pela Democracia e pelos portugueses.

Foram mais de 160 horas de audições, sempre competentemente escrutinadas pela comunicação social e acompanhadas por todos. Os portugueses viram o que ali se passou, o que foi dito e provado nas ingerências e cumplicidades do Governo na gestão da TAP. Reveste-se, por isso, de um ridículo mortífero a não inclusão dos temas que mais destaque tiveram na CPI no relatório preliminar.

João Galamba admitiu ter desencadeado o processo em que a CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, participa numa reunião com o grupo parlamentar do Partido Socialista, para preparar a sua audição na Comissão de Economia. O Governo foi, na prática, preparar a audição da CEO que tinha mandado auditar. Um claro exercício de hipocrisia e engano que, para o PS, não merece constar do relatório da comissão de inquérito.

Todo o surreal episódio do Ministério das Infraestruturas, da intervenção das forças de segurança e da ativação do SIS para a recuperação do computador do ex-adjunto Frederico Pinheiro também não tem relevo na ótica da relatora.

A intervenção do ex-secretário de Estado Hugo Mendes no processo negocial da saída de Alexandra Reis da TAP, o whatsapp com a concordância do ex-ministro Pedro Nuno Santos, ou o e-mail com a clara indicação para que se altere um voo comercial com o fim único de favorecer os interesses políticos do Partido Socialista e do Governo, levam, neste relatório, à surreal conclusão de que não existiu qualquer ingerência política na gestão da TAP.

Este é um relatório cheio de opiniões mascaradas de factos. Cheio de propaganda e cortinas de fumo, que visa unicamente tentar o impossível, isentar o Governo socialista das responsabilidades da gestão da TAP, a que acresce o estafado e já anedótico desplante de dizer que a culpa é de Passos Coelho e do Governo PSD/CDS.

Este é um relatório que chega ao ponto de aconselhar que se parem com os despedimentos e os cortes salariais na TAP. Um exercício de puro contorcionismo político, que tenta isentar de responsabilidades um Governo socialista que, na sequência de uma nacionalização que já custou aos contribuintes mais de 3.2 mil milhões de euros, negociou um plano de reestruturação da empresa com estas consequências. O que se passou na TAP desde que o PS ousou governar, depois de perder eleições, foi um crime político e financeiro. Este projeto de relatório é uma vergonha democrática.

Está longe de ser um retrato factual, isento política ou intelectualmente. É mais uma demonstração de como o Partido Socialista confunde maioria absoluta com poder absoluto, de como a fuga às suas responsabilidades é uma constante e de como convive mal com a verdade. A este Governo só lhe interessa a manutenção de poder e este relatório é só mais um evidência desta pouco democrática forma de estar. É a verdade da mentira.

Presidente do PSD