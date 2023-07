A Comissão de Inquérito à TAP pode ser um caso de estudo sobre os erros estratégicos das oposições e o branqueamento da verdade pelo PS, que perdeu há muito a noção de que, numa democracia capaz, a ética precede a política.

As oposições centraram as baterias nos sargentos, esquecendo o general. Ouviram os ministros, secretários de Estado e adjuntos, mas pouparam o primeiro-ministro que se escondeu atrás deles. António Costa nunca assumiu falhas, mesmo sabendo-se que todos os governantes resultam de escolhas da sua estrita confiança política e não é crível, nem admissível, que muito do que chocou o país possa ter acontecido, sem que tenha sido decidido ou autorizado pelo primeiro-ministro, ou sem que lhe tenha sido comunicado. Deste modo, António Costa nunca respondeu verdadeiramente pelos fracassos do capricho ideológico da renacionalização da TAP, que já custou mais de 3,2 mil milhões de euros aos contribuintes.

Por outro lado, a Assembleia da República é hoje um instrumento mudo, incapaz de fiscalizar o que seja, manietada por quem confunde maioria absoluta, com poder absoluto. A CPI não teve uma deputada relatora. Teve, uma comissária política do PS, que fez dois fretes: um ao governo, ignorando olimpicamente a verdade, e outro a Pedro Nuno Santos, que não podia ver beliscada a credibilidade, para não comprometer pretensões à sucessão no partido, nem um regresso triunfal, mas injusto, ao parlamento, com direito a beija-mão da maioria dos camaradas, que apostaram todas as fichas no ex-ministro. Sacrificadas foram razões de princípio, numa república cada vez mais doente.

Dito isto:

Como é possível dizer-se que o governo não teve responsabilidades na indemnização paga a Alexandra Reis, sabendo-se que essa indemnização foi a causa para a demissão do ministro das Infraestruturas e de um secretário de Estado e a quantia paga foi expressamente autorizada por mensagem de Pedro Nuno Santos, antes acometido de surto amnésico, revelando o critério com que o governo gere os recursos escassos dos contribuintes ?

Como é possível dizer-se que não houve interferência ou ingerência política das tutelas na gestão corrente da empresa, apesar do email do secretário de Estado Hugo Mendes pedindo a alteração de um voo para acomodar uma viagem do Presidente da República, dos avisos acerca de qual o ministério que teria de ser informado de tudo, ou da pressão assumida por Pedro Nuno Santos em relação à renovação da frota automóvel?

Como é possível afirmar-se que o caso Galamba e SIS não fazem parte do objeto da Comissão, quando as audiências foram aprovadas pela Comissão e a TAP foi o motivo central do escândalo e de todas perguntas?

Como é possível desvalorizarem-se reuniões entre membros do governo, personalidades a serem inquiridas na CPI e o deputado do PS Carlos Pereira, sabendo-se que a própria comissão de Transparência considerou o caso “politicamente censurável” por “suspeita sobre o condicionamento das perguntas”?

Como é possível omitir-se que os ministros das Finanças e das Infraestruturas anunciaram o despedimento de Chrisfne Ourmières-Widener por “justa-causa”, apesar de Fernando Medina sublinhar excelentes resultados na gestão e terem sido invocados pareceres jurídicos, que afinal nunca existiram, tudo antecipando o previsível pagamento de uma indemnização de muitos milhões à visada?

Como é possível dizer-se que este processo “decorreu segundo os normativos existentes, nomeadamente o direito ao contraditório”, sabendo-se que a ex-CEO não foi ouvida presencialmente para a produção de um relatório da IGF, sob pretexto ridículo de questões de interpretação?

Como é possível dedicar-se um só parágrafo em 181 páginas, ao processo de privatização da TAP em curso?

Como é que não se percebe o ridículo de um relatório que, por outro lado, se refere longamente à privatização da TAP em 2015 - a culpa é do Passos Coelho - tudo apadrinhado pelo beneplácito de Eurico Brilhante Dias, no papel da voz do dono, a avalizar que “a senhora deputada Ana Paula Bernardo fez um trabalho difícil, exigente e rigoroso”.

Um documento assim, obviamente, é pouco mais do que uma anedota. E, se os partidos da oposição embarcarem nele, o cenário agrava-se.

Este é até um daqueles casos em que todos os parlamentares com algum apreço pela verdade material se deveriam juntar na elaboração de um relatório alternativo, deixando o PS a votar sozinho a confabulação que quer vender ao país. Seria isso que o CDS proporia na Assembleia da República.

Presidente do CDS