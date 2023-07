Socialismo ou Futuro

A Política é tudo menos uma ciência exata. Nesta arte alicerçada em crenças profundas e convicções ideológicas, todas as posições são teoricamente admissíveis e tudo provém do campo dos juízos valorativos de cada um de nós. Porém, o mesmo não se pode dizer acerca do sucesso, do mérito e da qualidade das governações. Esse é um quesito numericamente quantificável. É palpável e é claramente tangível.

O objetivo da implementação e aplicação de políticas públicas em tempo de paz é gerar felicidade e bem-estar nos nossos concidadãos, pelo que, por maioria de razão, o sucesso das primeiras deve ser avaliado objetivamente em função dos efeitos que têm nas segundas. Uma política só é boa se resultar, no curto, médio e/ou longo prazo, em mais qualidade de vida para as pessoas. Mas se da sua aplicação não advier uma melhoria da vida das pessoas, então como é que a política em causa como pode ser boa? As pessoas não se curam com páginas de Excel, não se alimentam de papers bem formatados, não vivem de Power Points.

Defendo, portanto, que temos de ter a coragem e a frontalidade de não discutir políticas públicas sem métrica e sem aferir objetivamente a sua qualidade observando os números, os indicadores e as estatísticas em que estas culminaram.

A Fundação José Neves lançou a edição de 2023 do “Estado da Nação: Educação, Emprego e Competências em Portugal” que tem como objetivo apresentar a situação do país nestes domínios. As conclusões deste recente relatório retratam bem como vive a minha geração. Somos o parente pobre, os permanentemente adiados e os que não conseguem mesmo construir o seu projeto de vida em felicidade. De nada adianta bater-se com a mão no peito a clamar pela “geração mais qualificada de sempre”, quando ser jovem em Portugal continua a ser uma angústia.

Este trabalho da Fundação José Neves personifica bem aquilo que supramencionei. Um documento que compila números, indicadores e estatísticas que representam os efeitos das políticas públicas que têm vindo a ser seguidas ao longo das últimas décadas e que assim atestam e comprovam o seu mérito (ou a falta dele).

É preciso enfrentar a verdade. O único responsável pelos resultados que lá vêm plasmados, sobre o país no geral, e as novas gerações em particular, é o partido que nos tem governado o tempo quase todo nas últimas três décadas - o Partido Socialista.

Portugal é hoje a 13ª economia mais lenta do mundo e temos uma divergência estrutural face à zona euro. Para invertermos esta tendência precisamos de mão-de-obra qualificada e com mais talento, mas enquanto não o fizermos, continuaremos com uma economia frágil e incapaz de absorver os diplomados que todos os anos saem do Ensino Superior. É o paradoxo da economia nacional.

Os jovens vivem uma situação dramática quando ingressam no mercado laboral: um terço recebe o salário mínimo e 75% ganham menos de 950 euros. O diploma do ensino superior nunca valeu tão pouco para efeitos de rendimento. A diferença salarial entre jovens com ensino superior e secundário cai para metade numa década e está hoje em mínimos históricos (51% em 2011 para 27% em 2022, ou seja, 1570€ em 2011 para 1359€ em 2022). Nessa década, o número de licenciados com dois empregos aumentou cerca de 70% e em vinte anos, os salários de mil euros perderam 42% de poder de compra. Um em cada cinco jovens vive fora do país, Portugal tornou-se rei das exportações do seu talento. Mas essa exportação dos nossos jovens talentos altamente qualificados tem um preço:

Custa-nos mais de 8,9 mil milhões de euros.

O nosso país ignora hoje o esforço de tantas e tantas famílias portuguesas que com sacrifício permitiram aos seus filhos e netos estudarem no ensino superior. Portugal parece desprezar o empenho e o trabalho dos jovens que se conseguiram diplomar. O Partido Socialista não autoriza que estas famílias e estes jovens vejam o retorno daquilo que investiram na sua formação. As novas gerações veem-se hoje confrontadas com uma terrível escolha:

Desistir dos seus sonhos ou desistir do seu país.

Quanto a nós, na JSD, nem o rolo compressor cor-de-rosa, nem a maioria imobilista, nos tem impedido de trabalhar e de lutar pela juventude portuguesa. Foi assim quando defendemos a taxa máxima de 15% de IRS para os jovens, a isenção de IMT e Imposto de Selo na compra da primeira casa (chumbada 3x), a mudança estrutural nos programas de arrendamento jovem, a criação de um programa de apoio à compra da 1ª casa por parte de jovens (até já avançámos com uma petição a reforçar esta luta) ou quando propusemos que os trabalhadores-estudantes fiquem isentos de contribuições para a segurança social e sem perder acesso aos apoios sociais.

Nós cá continuaremos a fazer a nossa parte, a apresentar caminhos alternativos e novas soluções, porque não nos resignamos a este “Estado da Nação”, não desistimos do nosso país e temos a inabalável crença que Portugal não tem de ser só isto.

Este relatório só vem afinal comprovar aquilo que as novas gerações já sentem todos os dias:

Que o Socialismo não funciona e faz mal a Portugal.

Não sou eu que o digo. São os números. E os números não mentem. Não espanta por isso que os jovens estejam hoje a fugir da esquerda nas eleições e nas intenções de voto.

A minha geração sabe hoje que a escolha para as suas vidas é entre o Socialismo ou o Futuro.

João Pedro Luís

Dirigente Nacional da JSD e Conselheiro Nacional do PSD