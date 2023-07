Fenómeno Bourdain

O famoso e excêntrico chef Anthony Bourdain já faleceu há cerca de cinco anos mas a sua memória vai perdurando e sendo motivo de muita pesquisa, novas histórias e uma legião de fãs, muitos deles que se apaixonaram pelos seus polémicos livros ou muitos dos programas televisivos que gravou sobre as gastronomia de diferentes regiões, países e culturas. Lembro-me de ter ficado fascinado com o Cozinha Confidencial que nos transportava de uma forma bem descritiva para o submundo da restauração, com alguns testemunhos bem reais e dicas do que se deveria escolher ou evitar quando vamos a um restaurante. Ficou na minha memória a sugestão de que o melhor dia para jantar fora é à terça-feira, porque na grande maioria dos casos é o primeiro dia após a folga do chef e portanto estará mais relaxado e porque se renovam stocks mas também o risco que é pedir um bife bem passado, porque para quem cozinha e é apreciador de comida um bife bem passado é equivalente a lixo e por isso a peça de carne que estiver com ar mais duro é guardada precisamente para estes casos, porque este tipo de cliente “não sabe a diferença entre comida e porcaria”.

Este é apenas mais um caso em que uma pessoa, depois de morrer parece tornar-se ainda mais icónica e idolatrada, embora para isso muito sirva também a polémica que este sempre gerou e que agora voltou à tona com a mais recente biografia, não autorizada pela família e amplamente criticada, escrita pelo norte americano Charles Leerhsen. Miserável no Paraíso percorre os traumas de infância, segredos irresistíveis, a sua insegurança e a criatividade “que o levariam a um lugar de desespero”. Em Portugal, por exemplo, os sítios que ficaram registados à sua passagem tornaram-se autênticos templos, dignos de verdadeiras romarias. São muitos os casos de turistas que procuram as suas referências e seguem os seus passos. Em Lisboa, por exemplo, é hoje em dia quase impossível de comer no Trevo, numa esquina do Largo de Camões, com as filas que se formam à porta, todos os dias e onde comeu a conhecida bifana regada com mostarda e uma imperial bem gelada. Também a Tasca do Chico, famosa casa de fados no Bairro Alto, onde provou o caldo verde e chouriço assado e que mesmo sendo um espaço pequeno se encontra permanentemente lotado.

É o efeito Bourdain que acaba por eternizar e dar um cunho internacional a certas casas que se tornam em sítios de paragem obrigatória para quem se socorre dessas pesquisas quando quer viajar. Aproveitando o facto de ter aparecido numa era em que os cozinheiros se tornaram autênticas celebridades, ganhou palco pela sua facilidade em comunicar mas também em dizer e contar o que à partida poderia ser considerado censurável mas também socorrendo-se da velha máxima de que os prazeres da vida estão nas coisas mais simples. Fica-me sempre na memória uma frase do próprio que diz muito sobre a sua relação com a comida e que serve um pouco para todos nós. “Comida é tudo o que somos. É uma extensão da sua história pessoal, da sua região, do seu bairro, da sua tribo, da sua avó. A comida é inseparável dessas coisas desde o princípio.”