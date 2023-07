JMJ. Loures continua a investir para receber o evento

Só desde meio de maio e até ao passado dia 7 deste mês, deram entrada no Portal Base seis contratos levados a cabo pela Câmara Municipal de Loures para a Jornada Mundial da Juventude que, no total, somam mais de 141 mil euros. O contrato com o maior valor - 51 mil euros - deu entrada a 19 de maio e diz respeito à aquisição de serviços de aluguer, montagem e desmontagem de tendas no recinto do evento. Através de ajuste direto do regime geral, os serviços foram entregues à Maxibrinde - Sociedade Comercial de Importação Exportação e Representações, Lda.

Mas não foi o único contrato. Junta-se outro, no valor de 8.293,73 euros para aquisição de equipamentos motomanuais para utilização na Jornada Mundial da Juventude, que foi entregue à empresa TreemWorld, Lda.

Já para aquisição de serviços para requalificação das paredes da estação ferroviária de Sacavém, a autarquia de Loures pagou 19.250 euros à empresa Nuno André Caldeireiro Pereira.

Para aquisição de serviços para conceção, produção e montagem de exposição no Museu de Cerâmica de Sacavém, foram pagos 13.712,25 euros à empresa Stripeline, Lda.

É preciso ter em conta que este tipo de eventos levam a várias preparações antes. Assim, para aquisição de serviços de controlo de pragas foram pagos 29.460 euros à empresa Anticimex Portugal, Lda.

Por último, no que diz respeito à Câmara Municipal de Loures, foram investidos 19.323 euros para a desmontagem de outdoor de 32m x 6m, e transformação em dois outdoors de 16m x 6m, montagem das duas estruturas com colocação de nova imagem em vinil, pagos à Grafisdecor Pubblicidade e Decoração Lda.

Mas há contratos de outras entidades a dar entrada no Base no que diz respeito à vinda do Papa Francisco a Portugal. A título de exemplo, a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros investiu 22.400 euros na aquisição de serviços de monitorização da ação de restauro da vegetação de sapal na frente ribeirinha envolvente às Jornadas.

Já a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, gastou 17.800 euros para serviços de Aluguer Equipamento audiovisual. E como as jornadas são para todo o país, há como exemplo a Câmara de Felgueiras que investiu 22.250 euros para aquisição de refeições para as jornadas.

Já o último contrato referente ao Município de Lisboa neste âmbito tem o valor de 98.551,22 euros e trata-se de um ajuste direto para a aquisição de serviços para a intervenção no Cravo e Colunas da Escultura de João Cutileiro no Parque Eduardo VII.