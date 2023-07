GNR deteve dez pessoas por tráfico com mais 19 mil doses de estupefacientes em Sintra

O Comando Territorial de Lisboa, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Sintra, esta segunda-feira, deteve dez pessoas, duas mulheres e oito homens, com idades entre os 17 e os 38 anos, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Sintra.

No âmbito de uma investigação sobre o tráfico de produtos estupefacientes, as autoridades realizaram diligências que permitiram apurar a identidade e a forma de agir dos suspeitos, que acabaram no cumprimento de 41 mandados de busca, 19 domiciliárias e 22 em veículos.

Das ações realizadas foram apreendidas 19.088 doses de haxixe, 116 doses de cocaína, 148 doses de MDMA, um frasco de amoníaco, uma embalagem de ceratina, 165.827 euros em dinheiro, 12 veículos, 31 telemóveis, um computador, várias armas (duas réplicas, um revolver e uma pistola, uma réplica de granada airsoft), 14 armas brancas e diverso material usado no acondicionamento do produto estupefaciente.

Os detidos serão presentes, na terça-feira, no Tribunal Judicial de Sintra para aplicação das medidas de coação.