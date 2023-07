Polónia já deteve 15 pessoas por suspeita de espionagem russa

Na polónia, foram já detidas um total de 15 pessoas desde o começo da invasão russa por suspeitas de espionagem para Moscovo.

As autoridades polacas anunciaram, esta segunda-feira, a última detenção: um cidadão ucraniano que terá alegadamente participado em ações de espionagem a favor da Rússia. A sua identidade não foi revelada, apenas se sabe que foi detido a 21 de junho e indiciado por "integrar um grupo criminoso organizado relacionado com atividades de espionagem", podendo apanhar uma pena de 10 anos de prisão.

Estava na Polónia desde 2019.

Um dos 15 detidos é um jornalista espanhol, Pablo González, sem que nenhuma prova contra ele tenha sido divulgada. Por isso, um grupo de jornalistas espanhóis exigiu na semana passada no Parlamento Europeu junto com outras organizações e grupos a libertação do repórter.