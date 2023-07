Santos Silva visita o Reino Unido a convite do homólogo britânico

Entre terça e quinta-feira desta semana, o presidente do parlamento desloca-se a Londres para uma visita oficial. O convite veio do 'speaker' da Câmara dos Comuns, Linsda Hoyle.

A visita irá começar na terça-feira, pelas 17h00, com um encontro com os membros da Associação Portuguesa de Estudantes e Investigadores no Reino Unido (PARSUK, na sigla em inglês), que terá lugar na residência oficial do embaixador de Portugal em Londres, informa uma nota do gabinete do presidente da Assembleia da República.

Ainda aí, pelas 18h00, Santos Silva estará presente numa receção à comunidade portuguesa no Reino Unido.

Por sua vez, Santos Silva estará, a partir das 9h25, no Palácio de Westminster, sede do parlamento britânico, onde terão um encontro com o 'speaker' da Câmara dos Comuns.

Estará ainda reunido com a comissão parlamentar de Assuntos Europeus e depois, pelas 11h45, a uma sessão plenária, com a presença do vice-primeiro ministro britânico, Oliver Dowden.

No Palácio de Westminster, a delegação irá ainda ter encontros com o 'speaker' da Câmara dos Lordes, John McFall, um almoço oferecido pela delegação britânica à União Interparlamentar e uma reunião com o Grupo Parlamentar de Amizade Reino Unido-Portugal. Às 16h00, estão previstas declarações à comunicação social.

A visita oficial terminará na quinta-feira com uma deslocação ao Consulado Geral de Portugal em Londres, às 09:30, naquele que será o único ponto de agenda desse dia.

Augusto Santos Silva estará acompanhado pelos deputados Sérgio Sousa Pinto (PS e presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Reino Unido), Joaquim Miranda Sarmento (líder parlamentar do PSD), João Dias (PCP) e Isabel Pires (BE).