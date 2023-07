Metro de Lisboa. Linhas Amarela e Verde encerradas até às 12h de sábado

As linhas Amarela e Verde do Metropolitano de Lisboa vão estar encerradas no sábado de manhã, para conclusão de trabalhos de expansão da rede. As estações reabrem às 12, "com a circulação normalizada".

Toda a linha Amarela irá encerrar já a partir das 21h00 desta sexta-feira, na linha Verde a circulação só se fará entre Alvalade e Cais do Sodré a partir dessa hora, ou seja, as estações de Telheiras e do Campo Grande estarão fechadas.

"Com vista a garantir a conclusão dos trabalhos de integração na rede em operação será necessário encerrar a totalidade da linha Amarela, a partir das 21h00 do dia 7 de julho até às 12h00 do dia 8 de julho, e a totalidade da linha Verde, das 06h30 até às 12h00 do dia 8 de julho, reabrindo ambas as linhas a essa hora com circulação normalizada em todas as suas extensões Odivelas/Rato e Telheiras/Cais do Sodré", informa o Metropolitano de Lisboa, através de um comunicado.