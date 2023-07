Apoio às rendas. Governo clarifica regras

O Governo vai clarificar «num diploma próprio» as regras para o cálculo de acesso ao apoio às rendas, depois de o partido do Governo ter retirado a sua norma interpretativa, segundo adiantou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no final do Conselho de Ministros. «O Governo clarificará o que há a clarificar num diploma próprio no contexto de uma avaliação dos primeiros dados que receberemos sobre a utilização da resposta na área do crédito à habitação», disse.

Mariana Viera da Silva foi ainda questionada sobre se o PS desautorizou o Executivo, ao retirar uma proposta de norma interpretativa no Parlamento. E respondeu: «Quanto ao tema da desautorização, não compreendi e também não me parece fundamental. O fundamental é o contexto de podemos resolver o problema que temos para resolver».

É preciso recordar que o PS decidiu retirar a proposta de norma interpretativa que clarifica que o acesso para o apoio à renda inclui os rendimentos sujeitos a taxas especiais. E a decisão foi anunciada esta quinta-feira pelo deputado do PS Hugo Carvalho no início do processo de votação na especialidade da proposta do Governo e propostas de alteração do programa Mais habitação.

A proposta de norma interpretativa do PS previa que «os conceitos de rendimento anual e de rendimento médio anual, a que se refere o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 20-B/2023, de 22 de março [que cria o apoio à renda], devem entender-se como incluindo os rendimentos considerados para determinação da taxa geral de IRS aplicável, as deduções específicas aos rendimentos de IRS considerados para determinação da taxa, bem como os rendimentos considerados para efeitos da aplicação das taxas especiais a que se refere o artigo 72.º do mesmo Código».

Além disso os deputados aprovaram a medida que enquadra o arrendamento forçado das casas devolutas há mais de dois anos, uma das que mais críticas gerou.

A proposta determina que os donos de casas que estejam devolutas há mais de dois anos e se encontrem localizadas fora do interior do país tenham 90 dias para responder após serem notificados para fazerem obras ou darem uso à fração.

Alojamentos locais ouvidos

Mas há mais. Apesar de a proposta de lei do Governo com o plano de intervenção Mais Habitação, estipular que o parecer dos condóminos só era pedido depois da instalação do novo alojamento local, o PS apresentou uma proposta de alteração para o registo passar a ser «precedido de decisão do condomínio para uso diverso de exercício da atividade de alojamento local».

À Lusa, a deputada Maria Begonha (PS), coordenadora do grupo de trabalho parlamentar sobre Habitação, justificou a introdução da unanimidade com o objetivo de «equilibrar a proposta do Governo» e dar resposta a algumas das reivindicações do setor do alojamento local.

Com esta alteração, «sempre que o estabelecimento de alojamento local seja registado em fração autónoma de edifício em regime de propriedade horizontal que se destine, no título constitutivo, a habitação, deve o registo ser precedido de decisão do condomínio para uso diverso de exercício da atividade de alojamento local». E acrescenta ainda um ponto: «A decisão é tomada nos termos do número 1 do artigo 1419.º do Código Civil». Quer isto dizer que a aprovação tem de ser tomada por unanimidade, ou seja, todos os condóminos têm de concordar.