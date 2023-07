Maternidade do Santa Maria está em "pleno" funcionamento, diz ministro da Saúde

Manuel Pizarro assegurou esta quinta-feira que a maternidade está em pleno funcionamento no Hospital Santa Maria.

“Tema essencial é garantir às pessoas que, apesar da conflitualidade que existe e é indesejada e indesejável, a maternidade está em funcionamento. As pessoas que necessitarem de lá recorrer podem", afirmou o Ministro da Saúde, em declarações aos jornalistas, depois de ter sido questionado sobre pedido feito pelos médicos para que interviesse na readmissão da direção então afastada.

Só quando o a capacidade daquele serviço hospitalar tiver “excedida" o Ministério da Saúde tem, "felizmente", um conjunto de acordos com hospitais públicos e privados na capital para que, "se em algum caso for necessário recorrer, isso acontecer com tranquilidade para as mães".

"É essa a mensagem que quero transmitir: as senhoras grávidas que estejam tranquilas que os serviços estão a funcionar em pleno", disse ainda o governante.