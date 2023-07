Oeiras. Mulher morre atropelada a tentar atravessar A5

Uma mulher morreu, esta quinta-feira, na sequência de um atropelamento na A5, no sentido Cascais/Lisboa.

A vítima estaria a atravessar a autoestrada quando se deu o atropelamento, segundo o Correio da Manhã.

O alerta foi dado às 10h17 e foram mobilizados 13 operacionais, apoiados por seis veículos, entre Bombeiros de Carcavelos e o INEM.



No local está também a GNR, a fazer as diligências para apurar as circunstâncias do acidente.