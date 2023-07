Seis detidos por tentativa de homicídio de homem em Lisboa

A Polícia Judiciária deteve seis homens, entre os 20 e 48 anos, por suspeita de tentativa de homicídio de um homem, de 34 anos, e por posse de arma proibida.

O caso remonta ao passado dia 1 de junho e a tentativa de homicídio terá siso motivada por desavenças familiares.

“Os suspeitos, munidos com armas de fogo e depois de atraírem a vítima ao exterior da sua residência, disparado sobre ela, atingindo-a com dois tiros que lhe provocaram lesões graves, as quais só não determinaram um desfecho fatal em razão de rápida assistência médica”, informou a PJ, em comunicado.

As detenções dos seis homens, levadas a cabo após várias diligências, foram feitas em Lisboa e no Algarve.

Os detidos serão agora ouvidos em tribunal e depois sujeitos a medidas de coação.