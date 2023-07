Jovem de 17 anos morre em acidente em Castro Daire

O jovem, de 17 anos, morreu esta quarta-feira numa colisão entre um motociclo e um autocarro, no centro da vila de Castro Daire.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil Viseu Dão Lafões disse, à agência lusa, que a colisão aconteceu no centro da vila de Castro Daire. O jovem era o condutor do veículo de duas rodas.

No local estiveram 14 operacionais apoiados por seis veículos dos Bombeiros Voluntários de Castro Daire, distrito de Viseu, da Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

O alerta foi dado às 18h29