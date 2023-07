"Irresponsabilidade" de Bolsonaro na gestão da pandemia "não ficará impune", diz Lula

O Presidente brasileiro disse esta quarta-feira que a "irresponsabilidade" de Jair Bolsonaro na gestão da pandemia de covid-19 "não ficará impune".

"As 700 mil vidas que se perderam, também foram pelo negacionismo, pela falta de vacina e má gestão do antigo Governo", criticou Lula da Silva, ao discursar no encerramento de uma conferência de trabalhadores da saúde pública, acrescentando que o "sofrimento" do país durante a pandemia, que eclodiu no Brasil durante o governo de Bolsonaro e causou mais de 700 mil mortes.

"Isso não ficará impune na história da saúde brasileira", frisou.

Recorde-se que Jair Bolsonaro era fortemente contra as vacinas, tendo sido criticado pela comunidade internacional.