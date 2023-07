Santos Populares. Pagamentos com MB Way quase duplicam

O número de operações – levantamentos, pagamentos e compras com MB WAY – nas noites dos Santos Populares - entre as 20h e as 6h da madrugada, nos concelhos onde foram celebrados – aumentou 34% face ao mesmo período de 2022. Esta é uma das principais conclusões do SIBS Analytics que revela ainda que as operações com MB WAY quase duplicaram, neste período, tendo registado um crescimento de 96%. Já o número de levantamentos aumentou 22% e os pagamentos subiram 36%.

“Ao analisar as diferentes noites dos Santos Populares nos concelhos onde são celebrados, é possível perceber que foi no São João (23/24 de junho) que se assistiu ao maior crescimento das operações”, diz a SIBS, detalhando que o número de pagamentos com MB WAY disparou 131%, mais do que duplicando, enquanto o número de levantamentos aumentou 23% face ao período homólogo com um valor médio de 44 euros, e os pagamentos cresceram 63% com um valor médio de 24 euros. Relativamente aos visitantes de outras zonas do país, o pódio foi composto por Lisboa (37%), Aveiro (10%) e Coimbra (9%).

Olhando para a noite de Santo António (12/13 de junho) a maior parte dos visitantes de outras zonas do país vieram do Porto (18%), Leiria e Santarém (11%) e Faro (11%). O número de pagamentos com MB WAY, nesta noite, duplicou relativamente ao mesmo período de 2022, enquanto o número de levantamentos subiram 24% com um valor médio de 45 euros e os pagamentos cresceram 30% com um valor médio de 25 euros.

E na noite de São Pedro (28/29 de junho), os pagamentos através do MB WAY voltaram a registar o maior crescimento comparativamente às restantes operações analisadas: avançaram 79% em relação ao período homólogo. Já o número de levantamentos cresceu 9% com um valor médio de 53 euros e os pagamentos aumentaram 25% com um valor médio de 28 euros. Nesta noite, a maior parte dos visitantes de outras zonas do país chegaram de Lisboa (33%), seguindo-se Setúbal (12%) e Beja (11%).

“Olhando para a variação das operações na madrugada em relação à média diária do mês de junho, na noite de São João verificou-se um aumento de 270%, às 4 horas da madrugada, em relação à média diária do mês no mesmo horário e concelhos, em relação ao Santo António e São Pedro esse pico de variação foi às 2 horas da madrugada com um aumento de 79% e 81% respetivamente”, explica.