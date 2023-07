Relatório sobre CPI à TAP. PSD vai votar contra e apresentará as suas próprias conclusões

O PSD anunciou, esta quarta-feira, que vai votar contra o relatório preliminar da comissão parlamentar de inquérito sobre a TAP, elaborado por deputada do PS Ana Paula Bernardo e entregue na terça-feira à noite no Parlamento, que iliba o Governo e responsabiliza apenas a ex-CEO Christine Ourmières-Widener.

O deputado do PSD Paulo Moniz contestou a visão da gestão do Governo que consta no relatório e adiantou que os sociais-democratas vão apresentar as suas próprias conclusões da CPI por escrito.

O social-democrata, em conferência de imprensa, acusou o PS de ter cedido à tentação de fazer um documento "à medida" do Executivo permitindo que o primeiro-ministro não seja obrigado a retirar conclusões políticas do caso.

O PSD criticou ainda a omissão da polémica sobre o recurso ao SIS e à própria atuação das secretas para recuperar o computador levado pelo ex-adjunto do ministro João Galamba.

"Tudo isto são razões bastas para que o PSD vote contra este relatório", afirmou Paulo Moniz.