TAP. Costa não passou "a noite a ler o relatório" mas está "absolutamente tranquilo e descansado"

O primeiro-ministro disse, esta quarta-feira, que não passou "a noite a ler o relatório" sobre a TAP, mas sublinhou que está "absolutamente tranquilo e descansado".

"A comissão não terminou. Temos um plano de reestruturação devidamente aprovado pela Comissão Europeia. Já demos o primeiro passo para a privatização e brevemente estaremos a aprovar o decreto-lei", afirmou António Costa, em Aveiro onde decorre o Encontro Ciência 2023.

Sublinhe-se que no relatório, entregue ontem à noite no Parlamento, conclui-se que o Governo não teve interferência na gestão da TAP e que não há prova de que o Ministério das Finanças tivesse conhecimento da indemnização paga a Alexandra Reis. A relatora, deputada socialista Ana Paula Bernardo, escolheu também ignorar as polémicas que envolvem o ministro das Infraestruturas e o seu ex-adjunto Frederico Pinheiro, assim como o recurso às secretas para a recuperação de um computador.

Sobre o regresso de Pedro Nuno Santos, apontado como seu adversário na luta pela liderança do PS, o primeiro-ministro disse que via o regresso do antigo governante ao Parlamento "com muita naturalidade".