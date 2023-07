Portuguesa de 39 anos desaparecida na Suíça

Uma mulher portuguesa, de 39 anos, está desaparecida desde sábado na Suíça.

As autoridades deixaram um apelo à população a pedir informações que levem à localização da portuguesa, vista pela última vez em Ennetbürgen.

“Usámos todos os meios à nossa disposição para procurar a desaparecida durante toda a noite de sábado e domingo: com meios humanos, drones, cães e barcos”, garantiu o chefe da Polícia de trânsito e segurança da região a um jornal suíço.

“Além das buscas no local, também recorremos a meios técnicos para procurar a mulher", acrescentou.

Sónia Teixeira terá saído sozinha de uma festa pelas 17h30 no sábado, informam as autoridades suiças.

Tem cabelo e olhos castanhos, 1m e 55 cm de altura e usava um vestido azul escuro e uma carteira cor de rosa.