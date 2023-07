Mãe de Jéssica quebra silêncio e diz que quer falar em tribunal

Inês Sanches, mãe de Jéssica, a menina de três anos que foi torturada e assassinada no ano passado em Setúbal, anunciou, esta terça-feira, no tribunal que quer prestar declarações, o que deverá ocorrer no final do julgamento.

Sublinhe-se que a mãe da menina está acusada de homicídio qualificado por omissão.

Já outros três arguidos, incluindo a alegada ama com quem Inês deixou a filha, respondem por homicídio qualificado, sequestro, violação da vítima para tráfico de droga, coação e tráfico de estupefacientes. Há ainda um outro arguido com ligações ao caso que foi indiciado por tráfico de droga e violação.