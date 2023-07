NATO. Jens Stoltenberg renova mandato por mais um ano

Jens Stoltenberg confirmou, esta terça-feira, a extensão do seu mandato como secretário-geral da NATO até 1 de outubro de 2024, na sequência de uma decisão concertada entre os 31 Estados-membros da Aliança Atlântica.

"Estou honrado pela decisão dos aliados da Organização do Tratado do Atlântica Norte [NATO] de prolongarem o meu mandato como secretário-geral até 1 de outubro de 2024", escreveu Jens Stoltenberg no Twitter.

Honoured by #NATO Allies' decision to extend my term as Secretary General until 1 October 2024. The transatlantic bond between Europe & North America has ensured our freedom & security for nearly 75 years, and in a more dangerous world, our Alliance is more important than ever.