Anfíbio e o Tejo

Em Lisboa nasceu um novo anfíbio que vive no Tejo e se estende quase às portas do Terreiro do Paço. Um espaço em constante metamorfose que para já é restaurante mas promete ser muito mais. Vamos por partes. Fui experimentar a nova coqueluche da capital que segue na senda de alguns já existentes quanto à aposta numa decoração de excelência, no ambiente aprimorado, serviço de qualidade e que aposta na transformação para bar dançante a partir de uma certa hora. Como espaço é seguramente dos mais bonitos e bem conseguidos da cidade. A fazer lembrar numa versão rio, o Ralph´s em Paris por causa dos sofás listados. A particularidade ( no meio de se notar que tudo foi desenhado ao pormenor ) está na sua maior simplicidade. O assumir do rio como melhor postal, por isso nas noites quentes de Lisboa, quando aqueles enormes janelões em vidro se correm, sentimo-nos quase como se estivéssemos de férias, na praia, junto ao mar. Provavelmente o espaço que melhor conseguiu essa metamorfose tão característica do animal que lhe dá nome, o rio e a terra mas também o inverno e o verão.

Os empregados são simpáticos e atenciosos e os pratos ( éramos 6 e fiz questão de os provar todos ) não desiludem. Pão fantástico de entrada o que é raro de encontrar por estes lados. Todos ficaram satisfeitos com as suas escolhas que variaram entre a carne e o peixe. De entrada um Brás do Mar. Eu comi uma Costela de Novilho no Barbecue que estava óptima. Um pequeno reparo em relação às doses, umas parecem melhor servidas do que outras. Os preços, embora elevados não são excessivos para a qualidade, acho até que são bem equilibrados. Temos sempre que ter em atenção que jantar num espaço destes nunca pode ser ao preço de uma tasca porque há a amortização de todo o negócio para fazer e o próprio serviço é bem diferente. Uma esplanada exterior muito agradável, com mobiliário confortável onde apetece ficar refastelado a beber um cocktail. Nas sobremesas é pedir a Pavlova com doce de leite que é incrível.

Veremos como se irá adaptar futuramente ao registo mais bar. Para já começam muito bem com a escolha da pessoa que nos recebe à chegada. A Lilibeth é sem dúvida uma das referencias de Lisboa. Fiquei ainda com “mixed feelings” em relação à comunicação mas ainda deu para ver pouco. Vamos ver como serão os passos seguintes, como irão comunicar o projecto, que estilo ou estilos musicais irão adotar, qual será o serviço de relações públicas, a relação com o público e para que públicos se irão promover. Um projecto que tem tudo para dar certo, que conseguiu para já colocar a fasquia bem alta e que terá agora o compromisso de o manter no seu percurso de vida. Mesmo sem desvendar tudo fica a curiosidade para ver os barcos a chegar e os seus ocupantes a subir aquelas misteriosas escadinhas de pedra que vão desaguar à parte de fora do edifício. O anfíbio tem tudo para ser o melhor dos dois mundos.

Já que estamos no Tejo referir também o Atira-te ao Rio e o Ponto Final mesmo ao pé do Ginjal na Margem Sul. Com esplanadas que acompanham o rio, dois dos espaços mais agradáveis para os tempos quentes, com vista para Lisboa. Dá para chegar de carro mas um passeio de barco até lá, torna tudo mais mágico. Ficam as sugestões.