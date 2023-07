Carros. Foram matriculados 25.773 veículos automóveis em junho

Foram matriculados 25.773 veículos automóveis, em junho, menos 13,5% face ao mesmo mês de 2019, mas mais 42% quando comparado com junho de 2022. Os dados foram revelados pela ACAP e indicam que de janeiro a junho de 2023, foram colocados em circulação 127.283 novos veículos, o que representou uma diminuição de 15,9% relativamente ao primeiro semestre de 2019, apesar da comparação com o mesmo período de 2022 apresentar um aumento de 40,7%.

No mês de junho foram matriculados em Portugal 22.041 automóveis ligeiros de passageiros novos, ou seja, menos 13% face ao mesmo mês do ano de 2019.

"Em comparação com junho de 2022 o mercado registou um crescimento de 41,7%. De janeiro a junho de 2023, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 110.155 unidades, o que se traduziu numa variação negativa de 14,6% relativamente a período homólogo de 2019. Em comparação com o primeiro semestre do ano de 2022, o mercado registou um acréscimo de 45,4%", dizem os mesmos dados.

Até junho, 46,4% dos veículos ligeiros de passageiros matriculados novos eram movidos a outros tipos de energia, nomeadamente eléctricos e híbridos. Em particular, verifica-se que 15,5% nos veículos ligeiros de passageiros novos eram eléctricos.

O mercado de ligeiros de mercadorias registou, no sexto mês de 2023, uma evolução negativa de 13,5% face ao mês homólogo do ano de 2019, situando-se em 3.172 unidades matriculadas. Quando comparado com o mesmo mês de 2022, verifica-se um crescimento de 62,3%.