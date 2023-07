Economia deverá crescer 2,5% este ano e 1,2% em 2024

A economia portuguesa deverá crescer 2,5% neste ano. Os números foram avançados pelas projeções da Allianz Trade*, acionista da COSEC- Companhia de Seguro de Créditos, revendo, assim, em alta as projeções para o produto interno bruto (PIB) de Portugal que deverá avançar 2,5% em 2023 e 1,2% no próximo ano. Já no último trimestre, a economia nacional deverá expandir 1% em 2023 e 1,2% em 2024.

Também as previsões para a Zona Euro para 2023 foram revistas em alta. Os especialistas apontam agora para um crescimento de 0,5% neste ano para o bloco da moeda única e um crescimento económico 1% em 2024. Estes dados, referem que algumas das maiores economias entraram em recessão no início deste ano, o estudo “Climbing the Wall of worries- Summer Economic Outlook”, reflete nomeadamente o contexto desafiante pelo qual algumas das economias do euro enfrentaram no arranque deste ano e que se pode prolongar ao longo de 2023. A economia alemã, a maior da Zona Euro, deverá terminar o ano com uma contração de 0,1%, a França, por sua vez, deverá crescer 0,6%.

Já o PIB de Espanha deverá expandir 2% e o de Itália 1,1%. “Os especialistas, nesta atualização das previsões económicas, estão um pouco mais otimistas, graças a alguma resiliência que não tinham previsto ao longo dos primeiros meses, devido nomeadamente a um turismo mais forte do que o esperado em algumas economias do euro”.

Quanto à inflação, as previsões indicam que Portugal terminará o ano com uma taxa de inflação de 5,3%. Para 2024, a taxa de inflação deverá ser de 3%. Estes números ficam próximos da média da Zona Euro, que deverá registar uma inflação de 5,6% neste ano e de 2,6% em 2024, encaminhando-se para o objetivo do Banco Central Europeu, que é uma inflação próxima dos 2%.

Com a aproximação do ano de 2024, surgem outras preocupações por parte dos especialistas, que indicam que, apesar das revisões em alta das estimativas económicas, existem alguns fatores de alerta, como é o caso de eleições iminentes em economias que representam cerca de 75% do PIB mundial. Áustria, Índia, México, Polónia, Roménia, Rússia, África do Sul, Taiwan, EUA, Reino Unido, são alguns exemplos de países que estarão nesse processo.