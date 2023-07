Mais de 200 operacionais estão a combater as chamas de um incêndio que deflagrou, esta segunda-feira à tarde, numa zona de mato e arvoredo no concelho da Lousã.

A zona do incêndio fica perto das povoações do Cume e do Espinheiro, na freguesia das Gândaras e os operacionais estão a ser apoiados por 46 viaturas e 12 meios aéreos.