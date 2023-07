Oeiras. Resgatados pai e dois filhos que ficaram à deriva

Foram resgatados, este sábado, um pai e dois filhos que ficaram à deriva, em Oeiras, depois de o mastro do veleiro onde seguiam se ter partido.

Em comunicado, a Polícia Marítima informa que seguiam no veleiro um homem, de 57 anos, outro, de 28 e uma criança, de 12.

O alerta foi dado através do 112 e Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, em articulação com o Capitão do Porto de Lisboa, "acionou de imediato uma embarcação da Polícia Marítima que se dirigiu para o local e acompanhou o veleiro catamaran e os tripulantes, deixando-os em segurança na marina de Oeiras", lê-se na mesma nota.