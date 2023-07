Cantor português Jorge Martinez acusa Rammstein de o imitarem

O cantor português Jorge Martínez acusa os Rammstein de o imitar, com o uso a “pirotecnia de mão” em palco nos concertos da banda alemã, incluindo a que deu no Estádio da Luz, em Lisboa, na passada segunda-feira.

“Rammstein imitam Jorge Martinez, com pirotecnia de mão em palco. O vocalista dos Rammstein deixou em 'silêncio' os que sempre me criticaram pelas performances com pirotecnia. Fica aqui mais uma bofetada de luva branca. 14 anos à frente em termos de inovação", escreveu o cantor no Facebook.

“No Estádio da Luz, assistiram, gritaram enlouquecidos, e devem ter de imediato ficado fulminados com o facto do que estavam a ver, já o Artista Português que tanto mas tanto criticaram, Jorge Martinez, usava desde o lançamento do Silêncio em 2009”, lê-se ainda num longo texto, repleto de elogios a si próprio e críticas ao país.

“Portugal foi sempre um atraso de vida em termos de performances, e outros detalhes relacionados com o palco, que nem vou perder tempo a enunciar. Recordo ainda os mais esquecidos que fui o 1º Artista a usar Pirotecnia em Portugal, efeitos iguais aos usadas nos concertos de Michael Jackson, Rolling Stones etc”, acrescentou.