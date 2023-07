Aposentado detido por incêndio florestal no concelho de Cantanhede

A Polícia Judiciária, deteve um homem, de 68 anos, solteiro, aposentado, por suspeitas da prática de oito crimes de incêndio florestal, entre os meses de fevereiro e junho do corrente ano, sendo o último no dia 26 de junho, em localidades pertencentes aos concelhos de Cantanhede e Mealhada.

O suspeito, “com uso de chama direta (isqueiro), ateou os incêndios na floresta, em zonas com vasta mancha florestal com centenas de hectares, com continuidade vertical e horizontal, confinante com a zona urbana, que teria proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida e decisiva intervenção dos meios de combate”, explicou a PJ.

As ações do suspeito “colocaram em perigo a integridade física e a vida de pessoas, habitações e a grande mancha florestal”, acrescentou.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.