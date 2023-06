Sintra. Mais de 100 bombeiros combatem chamas em Belas

Um incêndio, que deflagrou esta sexta-feira à tarde, em Belas, no concelho de Sintra, está a ser combatido por mais de 100 bombeiros, apoiados por cerca de trinta veículos.

O trânsito na CREL, no sentido Alverca-Estádio do Jamor, chegou a estar cortado, mas já foi reaberto, segundo a Brisa Autoestradas.



A circulação, no entanto, faz-se apenas “pela via esquerda a seguir ao túnel de Carenque", acrescentou a concessionária.

O fogo encontra-se agora dominado e não há habitações em risco.