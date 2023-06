Homem detido por abusar da filha de uma amiga

Um homem foi detido pela PJ por suspeitas de abuso sexual de crianças agravado, na madrugada de quinta-feira em Melres, Gondomar.

O arguido, amigo da mãe da vítima, “aproveitando o facto de coabitar há alguns meses com estas, foi criando uma relação de proximidade com a menor tendo levado a cabo atos sexuais de relevo com aquela”, explicou a PJ.

O detido, de 41 anos, motorista, com antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.