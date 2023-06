Jovem tentou provocar incêndio num estabelecimento comercial em Vila Verde

A Polícia Judiciária, deteve na quinta-feira, fora de flagrante delito, o alegado autor de três crimes de incêndio em edifício, um crime de incêndio em meio de transporte e vários crimes de dano, concretizados desde janeiro até ao dia 28 deste mês, numa freguesia do concelho de Vila Verde, revelou a Polícia Judiciária em comunicado.

O detido, de 23 anos, que vive no concelho, agiu “num quadro de grande instabilidade emocional, por motivos fúteis e de forma intencional, no início do ano tentou provocar um incêndio num estabelecimento comercial do qual anteriormente fora colaborador, sem atingir os seus intentos”, revelou a PJ.

Acrescentando que o indivíduo, à noite, “deslocou-se ao mesmo estabelecimento, causando danos no mobiliário externo, até que, no dia 20 último, voltou a provocar novo incêndio, originando prejuízos que atingiram valores elevados”.

Antes disso, atuando por razões idênticas, o jovem ateou fogo ao carro de familiares da ex-namorada, “causando a sua total destruição, com possibilidade de propagação a todo o edifício”.

Os incêndios foram detetados rapidamente por vizinhos e, desta forma, evitou-se a sua propagação e maiores prejuízos.

O arguido vai ser presente às autoridades judiciárias para interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.