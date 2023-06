Vídeo | Golo que Messi marcou contra o Benfica foi eleito melhor da Liga dos Campeões

O golo de Lionel Messi pelo Paris Saint-German contra o Benfica, no empate 1-1 no Estádio da Luz, foi eleito o melhor da última edição da Liga dos Campeões, anunciou a UEFA no Twitter, esta sexta-feira

O agora eleito melhor golo da liga milionária resultou de um pontapé em arco do argentino, após uma jogada coletiva de Vitinha, Neymar e Mbappé.