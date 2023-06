Altice Arena a abarrotar de 'metaleiros' para o último dia do Evil Live

O segundo, e último, dia do festival Evil Live, no Altice Arena em Lisboa, contou com atuações dos Slipknot, dos Papa Roach e dos Meshuggah. Veja a fotogaleria.