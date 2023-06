Jovens vítimas de violência em casos de homicídio vão ser apoiados pelo Governo

Crianças e jovens em casos de homicídio em contexto de violência doméstica vão ser apoiados pelo governo no âmbito do novo plano de combate ao fenómeno.

Esta medida faz parte do novo Plano de Ação de prevenção e combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica, que faz parte de um dos três planos integrados na Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação, anunciados esta quinta-feira em Conselho de Ministros.

O objetivo deste programa de apoio, especialmente pensado para jovens que sofreram traumas resultantes de casos de homicídio em contexto de violência doméstica, é que esteja "no terreno nos próximos tempos", explicou a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares.

"É um programa que vai ser desenhado neste momento com as entidades competentes, com as várias ONG [Organizações Não Governamentais], com o Estado, de forma a que possa estar no terreno nos próximos tempos", disse Ana Catarina Mendes, não especificando quando.

Contudo, a ministra acrescentou que o objetivo é "apoiar estas crianças e estes jovens que crescem em contexto de violência doméstica".