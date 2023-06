Explosão perto do quartel-general do exército do Sudão

O motivo da explosão não foi imediatamente conhecida, contudo testemunhas referiram que o exército liderado pelo general Abdel Fattah al-Burhan estava a realizar "ataques aéreos contra as Forças de Apoio Rápido, os paramilitares comandados pelo general Mohamed Hamdan Daglo, nos subúrbios a noroeste de Cartum.