Homem fica em preventiva por balear outro em Salvaterra de Magos

Um homem, de 65 anos, suspeito de balear outro indivíduo no sábado, em Salvaterra de Magos (Santarém), ficou preso preventivamente.

De acordo com o comunicado da Procuradoria da Comarca de Santarém, o MP informa que o suspeito reside em Muge, no concelho de Salvaterra de Magos, está indiciado pela prática de crime de homicídio na forma tentada com uso de um revólver.

O crime tem por natureza “desentendimentos com outro indivíduo do sexo masculino, em estabelecimento situado em Salvaterra de Magos, ao final da manhã de sábado”, diz ainda a nota.

Deste modo, o MP pediu a prisão preventiva do suspeito dado o perigo "de continuação da atividade criminosa e de perturbação grave da ordem e tranquilidade públicas", medida que foi decretada pelo juiz de instrução criminal, "sem prejuízo da futura substituição por obrigação de permanência na habitação mediante vigilância eletrónica, caso se reúnam os requisitos para o efeito", lê-se na nota.