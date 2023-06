Centenas de migrantes e refugaidos chegaram à ilha de Lampedusa

Mais de 700 migrantes e refugiados chegaram, durante a madrugada de quinta-feira, à ilha italiana de Lampedusa após o desembarque de 14 barcos, a de origem da Tunísia, apesar de continuarem a chegar migrantes oriundos da Líbia.

Esta informação foi avançada pelas autoridades italianas, que admitiram que cerca de 2 mil pessoas estão atualmente no centro de acolhimento local, acrescentando que, apenas na quarta-feira, foi registada a chegada de 1.300 migrantes, indicou a agência noticiosa AdnKronos.

O Ministério do Interior italiano afirma que mais de 61.300 migrantes chegaram às costas italianas desde o início do ano, mais do dobro dos 27.300 registados no mesmo período de 2022.

O Governo italiano liderado por Giorgia Meloni tem como objetivo controlar este fluxo através de medidas repressivas dirigidas a ONG que realizam operações de busca e resgate, apelando igualmente à solidariedade europeia.