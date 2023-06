Jota vai jogar no futebol saudita

Jota, extremo português do Celtic, vai jogar no Al-Ittihad, de Nuno Espírito Santo, avança o canal saudita Alkass, acrescentando que já há acordo entre o emblema saudita e o internacional sub-21 português, que sai do clube de Glasgow após duas épocas.

مصادر للكاس:



نادي #الاتحاد السعودي يتفق مع اللاعب البرتغالي #جواو_فيليبي على كافة شروط وتفاصيل التعاقد للانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ ويتبقى بعض التفاصيل البسيطة مع ناديه#قنوات_الكاس pic.twitter.com/9uLAoAcyiq — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 29, 2023

Na altura da transferência de Jota para o Celtic, o Benfica salvaguardou o direito a 30 por cento de uma futura transferência, embora o Alkass não adiante informações sobre os números do negócio.