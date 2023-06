Segunda noite de violência em França faz 150 detidos

A madrugada desta quinta-feira ficou marcada por novos protestos violentos em França, desencadeados após um polícia ter matado a tiro um jovem de 17 anos, em Nanterre, nos arredores de Paris.

Há já um registo de 150 pessoas detidas.

"Indesculpável. Nada justifica a morte de um jovem", disse o presidente Emmanuel Mácron.

O chefe de Estado francês convocou o gabinete de crise na manhã desta quinta-feira, anunciou o Eliseu.

Na segunda noite de confrontos, os protestos alastraram a várias cidades, incluindo Toulouse, Dijon e Lyon. Cerca de 2000 polícias de choque foram mobilizados para a região de Paris.

"Uma noite de violência intolerável contra os símbolos da República, com câmaras, escolas e esquadras incendiadas ou atacadas", revelou no Twitter o ministro do Interior, Gerald Darmanin.