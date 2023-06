O grande pedido de Rafa para renovar com o Benfica

A renovação de Rafa Silva com o Benfica continua a arrastar-se e o jogador termina contrato com as águias em junho de 2024.

Segundo A Bola, o jogador que recebe atualmente cerca de 2,5 milhões de euros limpos por ano, quer passar a receber mais um milhão. Ou seja, 3,5 milhões de euros, isto custaria 7 milhões ao Benfica, com os impostos.

Porém, ainda de acordo com a mesma fonte, o grande obstáculo à renovação é que Rafa, de 30 anos, quer um grande prémio de assinatura, 10 milhões de euros.

Desta forma, o avançado, caso o novo contrato seja de três anos, custaria ao Benfica mais de 30 milhões de euros, 21 milhões em salários brutos mais os 10 milhões de assinatura.

Um clube do Qatar estaria interessado em pagar 15 milhões pelo passe de Rafa, mas o Benfica quer muito mais para abdicar de uma das peças mais importantes da equipa de Roger Schmidt.