Ordens profissionais: Um caminho errado

A recente aprovação em Conselho de Ministros da proposta de Lei que altera o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das ordens profissionais constitui um passo na direção errada, justificado, em larga medida, por argumentos que não encontram correspondência na realidade. Isto sucede, desde logo, porque as vinte associações profissionais públicas existentes em Portugal têm características muito diversas. A tentativa de uniformizar as regras aplicáveis a circunstâncias tão distintas, assente na generalização de preconceitos, conduz, pois, a erros e a injustiças difíceis de compreender.

Constituindo um aprofundamento das alterações legais que já haviam sido introduzidas em 2015, por recomendação da Troika — e não deixa de ser caricato que um governo socialista que prometeu deixar a austeridade para trás tenha, afinal, levado aquela reforma ainda mais longe —, a legislação agora aprovada parece destinada a induzir a desconfiança relativamente a um conjunto de instituições de Direito Público, acusando-as de corporativismo e procurando obliterar a função essencial que as ordens desempenham na regulação e na garantia da qualidade do exercício de um conjunto de profissões. Acresce que as associações profissionais são auditadas pela Assembleia da República e pelo Tribunal de Contas, sem que alguma vez a sua atuação e funcionamento tenham sido objeto de qualquer pedido de esclarecimento adicional.

A Ordem dos Médicos Dentistas não é, sublinhe-se, particularmente afetada pelo novo enquadramento legal. Nunca colocou qualquer entrave ao acesso à profissão e, em nome da transparência, torna público o vencimento do seu bastonário (5% do qual reverte para um fundo social). Não me é possível, ainda assim, deixar de manifestar algumas perplexidades provocadas pela alteração legislativa, aparentemente destinada a tentar domesticar e silenciar a voz credível das ordens profissionais.

Se, por exemplo, a transparência constitui um valor absoluto no funcionamento das instituições, havendo sempre lugar ao seu aprofundamento, dificilmente se percebe que o Governo não alargue esta sua louvável preocupação aos partidos políticos — que até recebem verbas do erário público —, tornando também obrigatória a declaração de interesses dos respetivos dirigentes. E se o Governo está sinceramente preocupado com a precariedade dos profissionais, cabe perguntar quem, senão a OMD, tem falado dos 1.600 médicos dentistas forçados a emigrar devido à falta de resposta pública às reais necessidades dos cidadãos.

Não nos equivoquemos: as ordens profissionais constituem, antes de tudo, um parceiro do Estado na regulação ética e científica de um importante conjunto de serviços e na gestão do interesse público. Ao eliminar liminarmente a possibilidade de restrição do acesso às profissões, o Governo passa para a opinião pública uma ideia errada, parecendo privilegiar o facilitismo e a quantidade de profissionais em detrimento da sua competência. Mas a aposta na qualidade, sendo mais morosa, produz sempre mais e melhores resultados. Este devia, pois, ser o caminho a seguir e a única preocupação de quem governa. E, neste caso, não foi.

Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas