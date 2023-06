Mudanças positivas e nem por isso

No dia 22 de dezembro de 2022 foi aprovada pela Assembleia da República, a versão final do diploma apresentado pela Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão para a revisão do regime jurídico das associações públicas profissionais e do regime jurídico da constituição e funcionamento das sociedades de profissionais, na sequência de tal aprovação, as Ordens Profissionais tiveram que adaptar os seus Estatutos. A Ordem dos Despachantes Oficiais (ODO) participou nesse processo e juntamente com outras ordens profissionais foi ouvida no mês de outubro, no âmbito do processo legislativo conduzido pelo Grupo de Trabalho – Ordens Profissionais, da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão e anteriormente, já tinha sido ouvida pelo grupo parlamentar do PS, perante o qual expôs as suas preocupações e aportou os seus contributos e também esteve reunida com o Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Dr. Nuno Santos Félix. As Leis aprovadas, decorrem do facto, da União Europeia ter alertado para a necessidade dos Estados Membros identificarem e eliminarem entraves no acesso às profissões reguladas.

Também a OCDE recomendou a Portugal a redução de barreiras regulatórias e especificamente, a alteração ao nível da supervisão do acesso a estas profissões, aliás, já em 2018 a Autoridade da Concorrência (AdC) tinha realizado uma avaliação de impacto concorrencial da regulamentação das profissões autoreguladas.

As Ordens apresentaram os seus anteprojetos e foram produzidas as Propostas de Lei n.º 96/XV/Iº, sobre a revisão dos estatutos das Ordens profissionais, e n.º 98/XV/1ª, sobre o regime jurídico das sociedades multidisciplinares.

As alterações propostas contemplam profundas alterações na estrutura da maior parte das Ordens Profissionais e no próprio exercício das profissões autoreguladas.

Vemos com reserva a criação de um órgão de supervisão, composto por membros externos à própria Ordem e além do mais, com competências agora, alargadas a áreas que são de mera gestão, o que não se coaduna com a natureza deste órgão. Discordamos também, com a argumentação do Governo, quando diz que tal órgão permitirá um aumento de transparência no funcionamento das Ordens, consideramos que a circunstância de ser composto por membros externos à Ordem não é, por si só, uma garantia de independência. Relativamente à existência de um Provedor dos destinatários dos serviços não inscrito na Ordem, justificada para aumentar as garantias aos utentes de serviços, não se compreende, como um elemento que não é Despachante Oficial, poderá avaliar ou até compreender, o fundamento das queixas dos utentes. Somos sensíveis às questões do estágio profissional e da obrigatoriedade da sua remuneração, no entanto, tal questão não é aplicável à ODO, já que viu clarificado no seu Estatuto, o “estágio” – Curso de Acesso, ter uma componente formativa e não de prestação de trabalho. Satisfaz-nos a circunstância, de poderem aceder ao Curso, candidatos com uma licenciatura em numa qualquer área. Uma das alterações mais significativas, verificada na maioria dos Estatutos das Ordens, é que os seus atos próprios, em muitas situações, designados agora de “competências”, possam ser praticados por outros profissionais não inscritos nas respetivas Ordens, no nosso caso, é sabido que os atos praticados pelos Despachantes Oficiais, são igualmente praticados por outros profissionais, denominados de “declarantes”. O propósito da ODO sempre foi criar mecanismos conducentes à unicidade da profissão da representação aduaneira, por forma a que exista uma efetiva regulação da atividade e a definição de critérios uniformes, permitindo também, que todos os profissionais que exerçam a mesma atividade, querendo, integrem a nossa Ordem. Vimos tal propósito concretizado com esta revisão estatutária e saiu reforçada a garantia, de que através da ODO, são adequadamente protegidos os interesses públicos que o exercício da profissão visa acautelar e o cumprimento da função de confiança pública, no sentido em que a integração (não obrigatória), confere necessariamente, uma garantia adicional de proteção de tais interesses.

Bastonário da Ordem dos Despachantes Oficiais