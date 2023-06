Depósitos com maior queda

A banca voltou a assistir a uma fuga de recursos de depósitos, tanto da parte de famílias como de empresas. De acordo com os dados do Banco de Portugal (BdP), o volume de depósitos caiu 0,79% em maio face a abril para 237,96 mil milhões de euros. Desde fevereiro de 2022 que não registava um valor tão baixo.

Em termos homólogos, a entidade liderada por Mário Centeno revela que os números mostram uma queda de 1,6% face a maio de 2022. Trata-se do segundo mês consecutivo com uma taxa homóloga negativa e o valor mais baixo em mais de uma década. Desde abril de 2013 que não se assistia a uma evolução homóloga tão negativa.

Feitas as contas, no final do mês passado, as famílias detinham 173,7 mil milhões de euros em depósitos, menos 0,41% face ao montante registado em abril e menos 8,8 mil milhões de euros face a dezembro do ano passado (-4,8%). O regulador disse também que, face a maio de 2022, os depósitos de particulares decresceram 2,65%. «Trata-se da maior descida relativamente a um mês homólogo registada na série publicada (desde dezembro de 1980)». Há sete meses consecutivos que a taxa de crescimento dos depósitos das famílias está a cair.