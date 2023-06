Negócios do Porto festejam São João com mais 26% da faturação

A faturação dos negócios no concelho do Porto aumentou 26% durante as Festas de São João, comparativamente ao ano passado. Esta é a principal conclusão do REDUNIQ Insights, relatório da REDUNIQ, que conclui que, entre os dias 23 e 24 de junho, e face ao período homólogo, os negócios do Porto registaram um crescimento de 26% da faturação, com o valor médio despendido em cada compra a fixar-se nos 25 euros.

Analisando as datas de maior consumo neste período de análise, o acquirer português concluiu que durante a véspera de São João (dia 23), e comparativamente ao mesmo dia do ano passado, “registou-se um aumento do número de transações e de faturação de 36% e 26%, respetivamente. Já referente à média das restantes sextas-feiras de 2023, o dia 23 registou um aumento de 25% nas transações e 21% da faturação”.

E diz que esta “performance positiva é justificada tanto pelo aumento do consumo nacional (14%), como estrangeiro (33%)”.

Dados que, segundo Tiago Oom, Chief Commercial Officer da UNICRE e porta-voz oficial do REDUNIQ Insights, “reforçam a importância deste evento para o turismo, na medida em que desafia as restantes regiões do país, e os estrangeiros, a viver as tradições do Norte. A título de exemplo, naquela que é considerada a noite mais longa do ano na região, dia 23, a faturação estrangeira voltou a não desiludir ao representar 37,7% do total de faturação registada, valores semelhantes ao que aconteceu no mesmo dia do ano passado e em linha com a média desde o início do ano”.

Olhando para a faturação total por setor de atividade, destacam-se as categorias da restauração e hotelaria, que, no dia 23, cresceram 21% e 26%, respetivamente, face ao ano de 2022 , “com destaque para a faturação nacional que, nesse dia, representou 51% da faturação total da restauração”. “Numa análise mais fina, e comparando com a média das restantes sextas-feiras do ano de 2023, a variação é também expressiva com a hotelaria a crescer 38% e a restauração a aumentar 18%”, acrescenta o estudo.