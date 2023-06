Uma reforma que pode ser positiva

Um notário é um oficial público que confere autenticidade aos documentos e assegura o seu arquivamento e, simultaneamente, é um profissional liberal que atua de forma independente, imparcial e por livre escolha dos interessados. Tal como está expresso na lei, a sua função é de natureza pública e privada.

Isto significa que qualquer alteração ao quadro regulatório da atividade dos notários tem de ser pensada não como uma mera alteração de uma atividade privada, mas como a regulação de uma atividade que implica poderes de autoridade pública delegados em cada notário pelo Ministério da Justiça.

É por isso que a Lei n.º 2/2021, de 21 de janeiro que veio regular o acesso e exercício de profissões e de atividades profissionais (transpondo a diretiva europeia 2018/958) - prevê expressamente a limitação do âmbito da sua aplicação quando estão em causa profissões desenvolvidas no exercício de poderes de autoridade pública concedidos por lei.

Assim, sendo a profissão de notário desempenhada precisamente no exercício de poderes públicos delegados pelo Ministério da Justiça, em caso algum a preservação dos pilares fundamentais da nossa atividade violaria os normativos da União Europeia ou os nacionais.

Apesar deste quadro legal, a Ordem dos Notários esteve sempre disponível para trabalhar com o Governo na modernização da profissão. E foi mesmo possível alcançar consensos em matérias como a criação da figura do notário associado, contra a precariedade dos notários mais jovens na profissão, e a melhoria das regras de funcionamento Conselho do Notariado, um órgão de disciplina que já antes integrava membros externos – como é agora vontade do Governo.

Foi também reforçado o compromisso com o Estado em matérias de interesse público. A rede de cartórios – que é já a que na Justiça tem mais balcões de atendimento público – vai disponibilizar novos serviços: o apostilamento de documentos e a emissão de certificados sucessórios europeus. Infelizmente, porém, neste conjunto de serviços não foi aceite a realização de divórcios por mútuo consentimento por notários, como acontece em tantos pontos do mundo. Esperamos que o parlamento ainda o possa incluir.

A Ordem dos Notários acredita que é possível aperfeiçoar a atual proposta de Lei no Parlamento. Nesse caminho de aperfeiçoamento, está empenhada em que seja consagrado um regime que impeça outros profissionais de utilizarem a expressão “serviços notariais”. Só assim será possível proteger os direitos dos cidadãos e não induzi-los em erro. A Ordem dos Notários quer também que sejam introduzidas regras para acelerar os concursos para a atribuição de novas licenças e clarificar as competências dos notários.

Podemos afirmar que se estes pontos forem aprovados, e atendendo que em nada contrariam esta reforma legislativa, o balanço da presente alteração de estatutos será positivo. E permitirá modernizar a profissão sem colocar em causa princípios que visam defender os interesses dos cidadãos.

Bastonário da Ordem dos Notários