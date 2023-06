Ainda vamos a tempo

Vivemos tempos difíceis. No dia 15 de junho o Conselho de Ministros aprovou a proposta de lei que adapta o estatuto da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução (OSAE) ao regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais.

Já se sabia que a mencionada adaptação consistiria numa ofensiva contra as Ordens e a autorregulação; todavia, o Governo quis inovar, ainda mais e negativamente, no que às profissões jurídicas diz respeito.

As propostas principais exigem a frontal oposição da OSAE: põem em causa a segurança jurídica e os direitos dos cidadãos, os mais elementares princípios de Direito e a sustentabilidade do sistema de reformas dos solicitadores.

São várias as medidas inadmissíveis, como a alteração do regime da publicidade, que tenta equiparar os serviços jurídicos aos demais, atirando os solicitadores para técnicas de venda que põem em perigo regras deontológicas estabilizadas e vão mergulhar o cidadão num mar de desinformação.

Porém, a medida mais gravosa é, sem dúvida, a que prevê a atribuição das competências para a consulta jurídica, assessoria na realização de contratos e negociação tendente à cobrança de créditos a outras entidades para além de solicitadores e advogados, nomeadamente a empresas e a quaisquer licenciados em Direito.

Esta medida, que nunca foi reclamada pelos consumidores, fere gravemente a segurança jurídica dos cidadãos, que confiam no sistema atual. Além disso, viola a sã concorrência que, paradoxalmente, alega visar, ao permitir, a empresas e licenciados em Direito, a prática de atos próprios das profissões jurídicas sem grandes regras, enquanto, e bem, continua a sujeitar os solicitadores a normas muito exigentes quanto à sua formação, deontologia e fiscalização. Incoerentemente, a lei continua a vedar aos solicitadores a discussão de questões de direito e o mandato nas ações declarativas de valor igual ou inferior à alçada da Relação.

Acresce que esta previsão incentiva, lamentavelmente, o regresso das denominadas “cobranças difíceis”, de tão má memória pelos atropelos aos direitos, liberdades e garantias dos devedores que representam.

Além do mais, põe em risco a sustentabilidade financeira das reformas dos solicitadores e dos advogados, em virtude da redução dos contribuintes para a Caixa de Previdência de Advogados e de Solicitadores (CPAS). Brevemente, ou teremos de aumentar as já muito elevadas contribuições, ou assumir a insolvência da CPAS, com a necessidade de o Estado intervir com custos para todos.

O processo legislativo que deu origem às propostas de lei foi excessivamente acelerado e muito pouco ponderado. É agora a vez do Parlamento. E os deputados sabem que podem contar com a OSAE na busca de soluções que permitam facilitar o exercício das profissões jurídicas, sem afetar a confiança dos cidadãos do modo preconizado na proposta de lei. Agora será demasiado tarde? Não. Nunca é tarde para corrigir erros manifestos.

Bastonário da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução